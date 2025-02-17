TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 5 salatası

Fattuş (Lübnan)

Lübnan mutfağının sevilen salatalarından Fattuş, marul, domates, salatalık, turp, yeşil soğan ve nane gibi taze yeşilliklerin kızarmış veya fırınlanmış pita ekmeği parçalarıyla karıştırılmasıyla hazırlanır. Nar ekşisi ve zeytinyağı ile lezzetlendirilen bu salata, hem doyurucu hem de besleyicidir.