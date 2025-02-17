TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 5 salatası
Dünya genelinde farklı kültürlerin mutfaklarında yer alan salatalar, lezzet ve çeşitlilik açısından zengin bir yelpazeye sahiptir. TasteAtlas'ın yaptığı değerlendirmeye göre, dünyanın en iyi beş salatası aşağıdaki gibidir...
Dünya genelinde farklı kültürlerin mutfaklarında yer alan salatalar, lezzet ve çeşitlilik açısından zengin bir yelpazeye sahiptir. TasteAtlas'ın yaptığı değerlendirmeye göre, dünyanın en iyi beş salatası aşağıdaki gibidir:
Dakos (Yunanistan)
Girit mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Dakos, arpa peksimetinin üzerine rendelenmiş domates, myzithra peyniri, zeytin ve kapari eklenerek hazırlanır. Üzerine zeytinyağı gezdirilerek servis edilen bu salata, hafif ve doyurucu bir lezzet sunar.
Mechouia (Tunus)
Közlenmiş domates, biber, soğan ve sarımsağın harmanlanmasıyla elde edilen Mechouia, zeytinyağı ve limon suyu ile tatlandırılır. Genellikle ton balığı, haşlanmış yumurta ve zeytinle süslenerek sunulan bu salata, Tunus mutfağının karakteristik lezzetlerinden biridir.
Horiatiki Salatası (Yunanistan)
Yunan köy salatası olarak bilinen Horiatiki, domates, salatalık, soğan, yeşil biber, kalamata zeytini ve büyük bir dilim feta peynirinin birleşiminden oluşur. Zeytinyağı ve kekik ile tatlandırılan bu salata, özellikle yaz aylarında ferahlatıcı bir seçenek olarak tercih edilir.
Fattuş (Lübnan)
Lübnan mutfağının sevilen salatalarından Fattuş, marul, domates, salatalık, turp, yeşil soğan ve nane gibi taze yeşilliklerin kızarmış veya fırınlanmış pita ekmeği parçalarıyla karıştırılmasıyla hazırlanır. Nar ekşisi ve zeytinyağı ile lezzetlendirilen bu salata, hem doyurucu hem de besleyicidir.
Şopska Salatası (Bulgaristan)
Bulgar mutfağının klasiklerinden olan Şopska Salatası, doğranmış domates, salatalık, soğan ve biberin üzerine rendelenmiş beyaz peynir eklenerek hazırlanır. Zeytinyağı ve sirke ile tatlandırılan bu salata, basit ama lezzetli bir seçenektir.
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