Güne enerjik başlamanızı sağlayan mini lezzet: Yumurtalı muffin tarifi

Yumurtalı muffin, klasik kahvaltı lezzetlerini tek porsiyonluk, fırında pişen pratik bir forma dönüştürüyor. Hem hazırlaması kolay hem de besleyici olan bu tarif; işe, okula ya da yolculuğa giderken yanınıza alabileceğiniz kurtarıcı bir seçenek. Peki, güne enerjik başlamanızı sağlayan bu mini lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis yumurtalı muffin tarifi...

YUMURTALI MUFFİN TARİFİ

Malzemeler:

4 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

100 g beyaz peynir veya lor peyniri

1 adet kırmızı kapya biber (küçük doğranmış)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

2 dal taze soğan

Tuz

Karabiber

Pul biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

YUMURTALI MUFFİN YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kapta süt ile birlikte çırpın.

Tuz ve baharatları ekleyerek karıştırın.

Peynirleri, doğranmış biberleri ve taze soğanı ilave edin.

Muffin kalıplarını hafifçe zeytinyağı ile yağlayın.

Karışımı kalıplara eşit şekilde paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20–25 dakika pişirin.

Üzeri kızarıp kabardığında fırından çıkarın ve ılındıktan sonra servis edin.

Yumurtalı muffinleri yeşillik, avokado ve tam buğday ekmeğiyle birlikte servis ederek dengeli bir kahvaltı tabağı hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!