İspanya’nın nefis karamelli tatlısı: Crema Catalana tarifi

İspanya’nın Katalonya bölgesine özgü olan Crema Catalana, Fransızların crème brûlée’sine benzeyen ama daha hafif yapısıyla fark yaratan nefis bir tatlıdır. Üzeri çıtır karamel tabakasıyla kaplı, altı ise vanilya ve limon kabuğu aromalı ipeksi bir kremadır. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tatlı, özellikle sütlü tatlı severler için mükemmel bir alternatiftir.

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

6 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

1 adet limon kabuğu rendesi

1 çubuk tarçın (isteğe bağlı)

1 paket vanilin veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Üzeri için: 4 yemek kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alın, içine limon kabuğu ve tarçın çubuğunu ekleyin. Orta ateşte kaynama noktasına gelmeden ısıtın, ardından ocağı kapatıp 10 dakika demlemeye bırakın.

Ayrı bir kapta yumurta sarılarını, şekeri ve nişastayı iyice çırpın.

Demlenen sütü süzün ve yavaşça yumurtalı karışıma ekleyin. Bu sırada karışımı sürekli karıştırarak sütle bütünleşmesini sağlayın.

Karışımı tekrar tencereye alın ve kısık ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. (Krema kıvamına geldiğinde ocaktan alın.)

Hazırladığınız kremayı küçük porsiyon kaplarına paylaştırın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

Soğuyan tatlıları buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerlerine 1 yemek kaşığı toz şeker serpin ve mutfak pürmüzüyle şekeri yakarak karamelize edin. (Pürmüz yoksa fırının ızgara bölümünde de kısa süreyle karamelize edebilirsiniz.)