İtalyan mutfağının en cesur lezzeti: MasterChef spaghetti all'Assassina tarifi

İtalya’nın Bari kentinden dünyaya yayılan Spaghetti all’Assassina, geleneksel makarna pişirme yöntemlerini tersine çeviren bir lezzettir. Karamelize olmuş domates sosu, hafif yanık makarna dokusu ve yoğun aromasıyla bu tarif, klasik makarnalardan çok farklı bir deneyim sunar. Peki, İtalyan mutfağının en cesur lezzeti olan bu makarna nasıl yapılır? İşte, enfes aromasıyla MasterChef spaghetti all'Assassina tarifi...

SPAGHETTI ALL’ASSASSINA TARİFİ

Malzemeler:

250 g spagetti

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı acı biber salçası

400 g rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

2 su bardağı sıcak su

Taze fesleğen (isteğe bağlı)

SPAGHETTI ALL’ASSASSINA YAPILIŞI

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın.

Sarımsağı ekleyip hafifçe kavurun.

Ardından salçayı ekleyip 1-2 dakika kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş domates, tuz, şeker, karabiber ve pul biberi ilave edin.

Kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin.

Çiğ spagettiyi doğrudan tavaya ekleyin.

Sosun içinde kavrulmaya başlayacak.

Spagettinin alt kısmı hafif yanmaya başladığında karıştırın.

Bu, tarifin karakteristik “yanık” dokusunu verir.

Sıcak suyu azar azar ekleyerek, makarnanın suyunu çekmesini bekleyin.

Bu işlemi makarna al dente kıvamına gelene kadar tekrarlayın.

Makarna tamamen sosu içine çektiğinde ocaktan alın.

Üzerine taze fesleğen serpip sıcak servis edin.

Afiyet olsun!