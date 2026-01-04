Kahvaltı sofralarına doğal bir dokunuş: Armut reçeli tarifi

Armut reçeli, klasik reçetelerin dışına çıkmak isteyenler için hem farklı hem de zarif bir alternatif sunar. Yumuşak dokusu, kendine has aroması ve dengeli tatlılığıyla özellikle ev yapımı reçel sevenlerin favorilerinden biridir. Peki, kahvaltı sofralarına doğal bir dokunuş olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, aromasıyla mest eden armut reçeli tarifi...

ARMUT REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kg olgun ama diri armut

800 g toz şeker

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

1 su bardağı su

ARMUT REÇELİ YAPILIŞI

Armutların kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın ve küp küp doğrayın.

Tencereye doğranmış armutları ve suyu alın, armutlar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

Toz şekeri ekleyin ve kısık ateşte, ara ara karıştırarak kaynamaya bırakın.

Üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alın.

Reçel kıvam almaya başladığında limon suyu ve isteğe bağlı olarak limon kabuğu rendesini ekleyin.

5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

İlk sıcaklığı geçince temiz ve kuru cam kavanozlara doldurun, kapağını kapatıp ters çevirin.

Soğuduktan sonra serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin.

Afiyet olsun!