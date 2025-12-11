Kahvaltı sofralarına enerji katan enfes lezzet: Fındık kreması tarifi

Ev yapımı fındık ezmesi, hem sağlıklı hem de pratik bir lezzet alternatifi sunar. Kahvaltı sofralarında ekmek veya krep üzerine sürülebilir, tatlı tariflerinde kullanılabilir ve çay saatlerinde keyifle tüketilebilir. Peki, kahvaltı sofralarına enerji katan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, katkısız fındık kreması tarifi...

FINDIK KREMASI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı kavrulmuş fındık

2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (isteğe göre)

1 yemek kaşığı sıvı yağ veya fındık yağı

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kakao (isteğe bağlı, çikolatalı versiyon için)

FINDIK KREMASI YAPILIŞI

Kavrulmuş fındıkları mutfak robotuna alın.

Fındıklar önce iri parçalı, sonra macun kıvamına gelene kadar robotta çekin.

Bal, sıvı yağ ve tuzu ekleyin.

Çikolatalı yapmak istersen kakao da ekleyin.

Tüm malzemeler karışana kadar robotu çalıştırın.

Gerekirse az miktarda yağ ekleyerek daha akışkan bir kıvam sağlayabilirsiniz.

Hazırladığınız fındık ezmesini temiz ve kuru bir kavanoza aktarın.

Oda sıcaklığında veya buzdolabında saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun!