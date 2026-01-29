Kahvaltı sofralarına farklılık katan lezzet: Sarımsaklı peynirli ekmek tarifi

Sarımsaklı peynirli ekmek, az malzemeyle hazırlanmasına rağmen lezzetiyle fark yaratan pratik tariflerden biridir. Sarımsağın iştah açan aroması, fırında eriyen peynirle buluştuğunda ortaya herkesin severek tükettiği enfes bir ekmek çıkar. Peki, kahvaltı sofralarına farklılık katan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes aromasıyla sarımsaklı peynirli ekmek tarifi...

SARIMSAKLI PEYNİRLİ EKMEK TARİFİ

Malzemeler:

1 adet baget ekmek veya yarım somun ekmek

3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

İsteğe bağlı kekik veya maydanoz

SARIMSAKLI PEYNİRLİ EKMEK YAPILIŞI

Tereyağı, zeytinyağı ve ezilmiş sarımsağı bir kapta iyice karıştırın.

Ekmeği dilimleyin ancak tamamen ayırmayın.

Hazırladığınız sarımsaklı karışımı dilim aralarına ve üzerine sürün.

Rendelenmiş peyniri ekmek dilimlerinin arasına ve üzerine paylaştırın.

Ekmeği yağlı kâğıda sararak önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10–12 dakika pişirin.

Ardından kâğıdı açıp üzeri kızarana kadar 5 dakika daha fırınlayın.

Fırından çıkan ekmeği sıcak servis edin.

Afiyet olsun!