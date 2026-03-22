Kahvaltı sofralarına tatlı dokunuş: Elmalı tarçınlı pankek tarifi

Kahvaltı sofralarını zenginleştiren en sevilen tariflerden biri olan pankek, farklı malzemelerle çok daha özel hale getirilebilir. Elma ve tarçın gibi birbirine çok yakışan iki lezzetin birleşimiyle hazırlanan elmalı tarçınlı pankek, hem yumuşacık dokusu hem de iştah açan kokusuyla öne çıkar. İşte, yumuşacık dokusuyla elmalı tarçınlı pankek tarifi...

ELMALI TARÇINLI PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 adet rendelenmiş elma

1 paket vanilin

Pişirmek için az miktarda sıvı yağ

ELMALI TARÇINLI PANKEK YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın.

Üzerine sütü ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını eleyerek karışıma ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Rendelenmiş elmayı karışıma ekleyip spatula ile nazikçe karıştırın.

Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayın.

Karışımdan küçük kepçeler halinde dökerek orta ateşte önlü arkalı pişirin.

Pankekleri sıcak olarak servis edin.

Üzerine bal, pudra şekeri veya ceviz ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!