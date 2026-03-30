Kahvaltı sofralarını şenlendiren lezzet: Fırında keçi peynirli otlu omlet tarifi

Klasik omlet tariflerinden farklı bir lezzet denemek isteyenler için fırında keçi peynirli ve otlu omlet harika bir seçenek. Tavada pişirme derdi olmadan, fırında kolayca hazırlanan bu tarif; yumuşak dokusu, zengin aroması ve sağlıklı içeriğiyle öne çıkar. İşte, fırında keçi peynirli otlu omlet tarifi...

FIRINDA KEÇİ PEYNİRLİ OTLU OMLET TARİFİ

Malzemeler:

4 adet yumurta

100 gram keçi peyniri

1/2 su bardağı süt

1/4 demet maydanoz

1/4 demet dereotu

2-3 dal taze soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

FIRINDA KEÇİ PEYNİRLİ OTLU OMLET YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaba kırın ve süt ile birlikte çırpın.

Tuz ve karabiber ekleyerek karışımı tatlandırın.

Maydanoz, dereotu ve taze soğanı ince ince doğrayın.

Keçi peynirini ufalayarak karışıma ekleyin.

Tüm malzemeleri bir araya getirip karıştırın.

Fırın kabını hafifçe yağlayın ve karışımı içine dökün.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Üzeri hafif kızardığında fırından çıkarıp dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!