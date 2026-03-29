Kahvaltıya farklı ve lezzetli dokunuş: Domatesli tart tarifi

Kahvaltı sofralarına farklı ve göz alıcı bir alternatif arıyorsanız, domatesli tart tam size göre. Hem hafif hem de lezzetli yapısıyla dikkat çeken bu tarif, özellikle hafta sonu kahvaltılarını daha keyifli hale getirir. Çıtır hamuru, içindeki yumuşak dokulu harcı ve üzerindeki domates dilimleriyle domatesli tart, hem pratik hem de sunumuyla fark yaratan bir seçenektir. İşte, enfes domatesli tart tarifi...

DOMATESLİ TART TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı un

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

2-3 yemek kaşığı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

3 adet orta boy domates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı beyaz peynir (isteğe bağlı)

1 paket krema (200 ml)

2 adet yumurta

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

DOMATESLİ TART YAPILIŞI

Un ve tereyağını karıştırarak kum kıvamına getirin.

Yumurta, tuz ve soğuk suyu ekleyerek hamur haline getirin.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru açarak tart kalıbına yerleştirin ve çatal yardımıyla delikler açın.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında 10 dakika ön pişirme yapın.

İç harç için yumurta ve kremayı çırpın, peynir ve baharatları ekleyin.

Ön pişmiş hamurun üzerine harcı dökün.

Dilimlenmiş domatesleri üzerine dizin.

Tekrar fırına vererek yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Ilık olarak servis edin.

Afiyet olsun!