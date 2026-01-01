Kış mevsiminin vazgeçilmezi: Evde kestane pişirmenin püf noktaları...

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, doğru yöntemlerle evde de lokum gibi pişirilebiliyor. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte kestaneye olan ilgi artarken, evde kestane pişirirken yapılan küçük hatalar lezzeti olumsuz etkileyebiliyor.

SAĞLIĞA FAYDALI

Kış aylarında akşamların sevilen yiyeceği kestane, sağladığı nostaljik ortamın yanı sıra sağlığa faydalarıyla da dikkati çekiyor. Uzmanlar Su oranı düşük olan kestanenin, kalori ve karbonhidrat içeriğinin yüksek olduğunu, bundan dolayı kan şekerini yükseltmediğini ifade ediyorç

İşte evde kestane pişirmenin en önemli püf noktaları:

EVDE KESTANE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

-Kestaneleri bol suyla yıkayın.

-Her kestanenin bombeli kısmına bıçakla çarpı şeklinde çizik atın.

-Çizilmiş kestaneleri 20–30 dakika suda bekletin.

Fırında Kestane Tarifi

Fırını 200 dereceye ısıtın.

Kestaneleri fırın tepsisine yerleştirin.

20–25 dakika, kabuklar açılıp içi yumuşayana kadar pişirin.

Tavada Kestane Tarifi

Kestaneleri orta ateşte tavaya alın.

Ara ara karıştırarak her tarafının eşit pişmesini sağlayın.

Yaklaşık 20 dakika yeterlidir.

Haşlanmış Kestane Tarifi

Kestaneleri tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Kaynadıktan sonra 20 dakika haşlayın.

Süzüp sıcak halde soyun.

Kestaneler piştikten sonra üzerini temiz bir bezle örtüp birkaç dakika dinlendirmek, kabuğun daha kolay ayrılmasını sağlar. En iyi sonuç için kestaneler sıcakken soyulmalı.