Kış sofralarının favorisi: Pratik kereviz salatası tarifi

Kış sofralarının en hafif, en ferah ve en besleyici lezzetlerinden biri olan kereviz salatası, özellikle et ve balık yemeklerinin yanında mükemmel bir tamamlayıcı olarak öne çıkıyor. Yoğurtlu, mayonezli veya sadece limonlu olarak hazırlanabilen bu tarif; pratik oluşu, düşük kalorili yapısı ve yüksek lif oranıyla sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi.

KEREVİZ SALATASI İÇİN MALZEMELER

2 adet orta boy kereviz

1 adet büyük boy havuç

1 küçük kase süzme yoğurt

3–4 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet limonun suyu

Tuz

Üzeri için: Zeytinyağı, ceviz veya dereotu

KEREVİZ SALATASI NASIL YAPILIR?

1. Kerevizi Kararmadan Hazırlayın

Kerevizleri soyup rendeledikten sonra kararmaması için limonlu suyun içine alın.

Bu adım kerevizin hem rengini korur hem de salatanın daha ferah olmasını sağlar.

2. Havuçları Rendeleyin

Havuç, salataya doğal bir tat ve renk katar.

3. Sosunu Hazırlayın

Yoğurt, mayonez, sarımsak ve tuzu bir kapta karıştırın.

Daha hafif bir salata isterseniz mayonez miktarını azaltabilir ya da tamamen çıkartabilirsiniz.

4. Tüm Malzemeleri Birleştirin

Rendelediğiniz kereviz ve havuçları yoğurtlu karışıma ekleyin.

İyice harmanlayın.

5. Üzerini Süsleyin

Servis ederken zeytinyağı gezdirin.

Ceviz kırıkları veya ince kıyılmış dereotu hem aroma hem de görsellik katar.