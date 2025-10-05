Kışın şifası: Tarhana çorbası tarifi

Kış aylarının vazgeçilmezi olan tarhana çorbası, Anadolu mutfağının en köklü lezzetlerinden biridir. Kurutulmuş yoğurt, un, sebze ve baharat karışımından elde edilen tarhana, hem pratik hem de oldukça besleyici bir çorbadır. Soğuk günlerde içimizi ısıtan bu geleneksel lezzet, aynı zamanda ev yapımı olduğu için doğal bir probiyotik kaynağıdır.

MALZEMELER

3 yemek kaşığı toz tarhana

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates sal ças ı

5 su bardağı su (veya et suyu)

Tuz

İsteğe g öre kuru nane veya pul biber

YAPILIŞI

Bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın, ısıtın.

Üzerine salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Ayrı bir kapta tarhanayı biraz suyla açarak pürüzsüz hale getirin.

Karışımı tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.

Üzerine suyu yavaş yavaş ekleyin, topaklanmaması için karıştırmayı sürdürün.

Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve 10-15 dakika pişirin.

Servis ederken üzerine nane veya pul biber gezdirebilirsiniz.