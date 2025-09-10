Kıtır kıtır yapısıyla kış sofralarını süsleyen lezzet: Lahana turşusu tarifi

Lahana turşusu, probiyotik açısından zengin ve sindirim sistemine faydalı bir yiyecektir. Evde hazırlamak hem tazeliğini korumanızı sağlar hem de katkı maddesi içermediği için sağlıklı bir alternatif sunar. Sirke veya doğal fermantasyon yöntemleriyle yapılan lahana turşusu, özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek için ideal bir besindir. Peki, kıtır kıtır yapısıyla kış sofralarını süsleyen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis lahana turşusu tarifi...

LAHANA TUR Ş USU TAR İ F İ

Malzemeler:

1 orta boy beyaz lahana

2 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

1 su bardağı sirke (isteğe bağlı)

3-4 diş sarımsak

1 litre su

Karabiber, defne yaprağı veya kırmızı biber (isteğe bağlı baharatlar)

LAHANA TUR Ş USU YAPILI Ş I

Lahanayı ince ince doğrayın.

Geniş bir kaba alın ve üzerine tuz ekleyerek güzelce yoğurun.

Lahananın suyunu salması için yaklaşık 10 dakika bekletin.

Sarımsakları ezin veya ince dilimleyin.

Karabiber, defne yaprağı gibi baharatları ekleyin.

Su ve isteğe bağlı olarak sirkeyi karıştırın.

Şeker kullanıyorsanız ekleyin ve karıştırın.

Lahanayı kavanoza bastırarak yerleştirin, üzerine hazırladığınız suyu dökün.

Lahanaların suyun içinde tamamen kalmasına dikkat edin.

Kavanozu ağzı kapalı olarak oda sıcaklığında 3-7 gün bekletin.

Her gün tadına bakarak ekşilik seviyesini kontrol edin.

İstenilen ekşilik seviyesine ulaştığında turşuyu buzdolabına kaldırın ve taze tazele tüketin.

Afiyet olsun!