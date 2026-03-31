Pratikliğiyle öne çıkan çıtır lezzet: Patatesli kaşarlı kırpık börek tarifi

Pratik ve doyurucu tarifler arasında öne çıkan kırpık börek, özellikle zamandan tasarruf etmek isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Yufkanın parçalanarak hazırlandığı bu tarif, klasik böreklere göre çok daha kolay yapılırken lezzetinden hiçbir şey kaybettirmiyor. Patates ve kaşar peynirinin mükemmel uyumuyla hazırlanan bu börek, hem kahvaltı sofralarında hem de çay saatlerinde keyifle tüketilebilir. İşte, nefis patatesli kaşarlı kırpık börek tarifi...

PATATESLİ KAŞARLI KIRPIK BÖREK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka

3 adet orta boy patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

PATATESLİ KAŞARLI KIRPIK BÖREK YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve ezin.

Soğanı ince ince doğrayıp sıvı yağda kavurun, üzerine patatesleri ekleyin.

Tuz ve baharatları ilave ederek iç harcı hazırlayın ve soğumaya bırakın.

Yufkaları elinizle küçük parçalar halinde kırın.

Ayrı bir kapta süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırparak sosu hazırlayın.

Kırpılmış yufkaların yarısını tepsiye alın, üzerine sos gezdirin.

Patatesli harcı ve kaşar peynirini ekleyin.

Kalan yufkaları da üzerine serip sos dökün.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Ilık olarak dilimleyip servis edin.

Afiyet olsun!