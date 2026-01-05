Soğuk günlerin kurtarıcısı: Patates çorbası tarifi

Patates çorbası, az malzemeyle hazırlanmasına rağmen yoğun aromasıyla sofralarda kendine özel bir yer edinir. Özellikle soğuk günlerde içinizi ısıtan bu tarif, kremamsı kıvamı sayesinde ana yemek öncesinde ideal bir başlangıç sunar. Peki, soğuk günlerin kurtarıcısı olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis kıvamıyla patates çorbası tarifi...

PATATES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

3 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt (isteğe bağlı)

5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

Tuz

Karabiber

PATATES ÇORBASI YAPILIŞI

Patatesleri soyup küp küp doğrayın.

Soğanı küçük küçük doğrayın.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın, soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısa süre karıştırın.

Patatesleri ekleyip birkaç dakika birlikte kavurun.

Sıcak suyu veya tavuk suyunu ilave edin, patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Süt, tuz ve karabiberi ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

Kıvamını kontrol edin, gerekirse sıcak su ekleyebilirsiniz.

Patates çorbasını üzerine tereyağında kızdırılmış pul biber gezdirerek veya kruton ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!