Soğuk günlerin şifası: Sıkıcık çorbası tarifi

Bazı yemekler vardır; gösterişli değildir ama insanın içini ısıtır, çocukluk sofralarını hatırlatır. Sıkıcık çorbası da tam olarak böyle bir tarif. Özellikle Ege ve İç Anadolu’da bilinen bu çorba, yokluk zamanlarının yaratıcılığından doğmuş, bugün ise “az malzemeyle çok lezzet”in en güzel örneklerinden biri haline gelmiştir. Unla yapılan minik hamur toplarının, tereyağı ve salçayla buluştuğu bu çorba, hem pratik hem de oldukça doyurucudur.

SIKICIK ÇORBASI NEDİR?

“Sıkıcık”, elde sıkılarak yapılan küçük hamur parçalarına verilen isimdir. Un ve suyla yoğrulan hamurdan nohut büyüklüğünde parçalar koparılır, parmak uçlarıyla sıkılarak şekil verilir. Bu küçük hamurlar, kaynayan çorbanın içinde pişer ve yemeğe hem kıvam hem de karakter kazandırır.

Köy mutfaklarında genellikle et suyu ile yapılır; yoksa sade suyla da hazırlanır. Üzerine gezdirilen tereyağlı salça sosu ise çorbanın ruhunu oluşturur.

SIKICIK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1,5 su barda ğı un

Yarım su bardağı ılık su

1 çay ka şığı tuz

Çorba için:

5 su barda ğı et suyu (yoksa sıcak su)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates sal ças ı

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Unu, tuzu ve suyu bir kapta yoğurarak orta sertlikte bir hamur elde edin.

Hamurdan nohut büyüklüğünde parçalar koparın ve parmak uçlarınızla hafifçe sıkarak şekil verin.

Et suyunu ya da suyu tencereye alın ve kaynamaya bırakın.

Kaynayan suya hamur parçalarını ekleyin. Hamurlar suyun üzerine çıkana kadar pişirin.

Ayrı bir tavada tereyağı ve zeytinyağını eritin, salçayı ve isteğe bağlı olarak sarımsağı ekleyip kavurun.

Hazırladığınız sosu çorbaya ekleyin.

Tuz ve baharatlarla tatlandırın, birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Sıcak sıcak servis edin. Yanına bir dilim köy ekmeğiyle adeta bir ana yemek doyuruculuğundadır.