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Tatlı krizlerine pratik çözüm: Ev yapımı badem ezmesi tarifi

Tatlı krizlerine pratik çözüm: Ev yapımı badem ezmesi tarifi

13.07.2025 18:36:00
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Haber Merkezi
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Tatlı krizlerine pratik çözüm: Ev yapımı badem ezmesi tarifi

Ev yapımı badem ezmesi, katkı maddesi içermez; hem sağlıklı hem de nefis bir alternatiftir. Kendi mutfağınızda taze bademlerden hazırlayarak doğal lezzetin keyfini çıkarın!

Kahvaltılarda sürülebilir, tatlılarda harika bir dolgu malzemesi olarak kullanılabilen badem ezmesi; hem lezzeti hem de besleyici özelliğiyle mutfakta vazgeçilmez bir tat. Peki, katkı maddesi olmadan, evde mis gibi kokan taze bademlerden badem ezmesi nasıl yapılır? İşte kolay ve nefis bir tarif!

MALZEMELER

  • 2 su bardağı çiğ badem
  • 2-3 yemek kaşığı bal veya pudra şekeri (isteğe bağlı)
  • 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı veya hindistancevizi yağı
  • Bir tutam tuz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Bademleri Kavurun:

Bademleri yağsız tavada veya 170 °C fırında 8-10 dakika kadar kavurun. Bu işlem, yağının daha kolay çıkmasını ve aromanın ortaya çıkmasını sağlar.

Bademleri Çekin:

Ilınan bademleri mutfak robotuna alın. Önce iri parçalara bölünür, ardından karıştırdıkça yağını salmaya başlar. Sabırlı olun; bu aşama 7-10 dakika sürebilir.

Kıvamını Ayarlayın:

Kremamsı kıvama ulaşınca bal veya pudra şekeri, isteğe bağlı olarak tuz ve yağı ekleyin. Tekrar çekerek pürüzsüz bir doku elde edin.

Saklama:

Hazırladığınız badem ezmesini cam kavanoza koyun. Buzdolabında yaklaşık 2-3 hafta tazeliğini korur.

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