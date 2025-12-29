Yılbaşı sofralarının yıldızı: Zencefilli kurabiye adam tarifi

Yeni yıl denince akla ilk gelen tatlı atıştırmalıklardan biri hiç şüphesiz gingerbread yani zencefilli kurabiyelerdir. Sıcak baharat aroması, hafif tatlılığı ve eğlenceli adam şekilleriyle yılbaşı ruhunu sofralara taşıyan bu kurabiyeler, hem çay saatlerinin hem tatlı tabaklarının yıldızı olur. Peki, yılbaşı sofralarının yıldızı olan bu nefis atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, zencefilli kurabiye adam tarifi...

ZENCEFİLLİ KURABİYE ADAM TARİFİ

Malzemeler:

3 su bardağı un

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

¾ su bardağı esmer şeker

1 adet yumurta

½ su bardağı pekmez

1 yemek kaşığı toz zencefil

1 yemek kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karanfil (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 paket vanilin

Süslemek için royal icing veya şekerlemeler

ZENCEFİLLİ KURABİYE ADAM YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağı ve esmer şekeri bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtayı ve pekmezi ekleyip karıştırmaya devam edin.

Ayrı bir kapta un, zencefil, tarçın, karanfil, tuz ve vanilini harmanlayın.

Kuru karışımı sıvı karışıma azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru streç filme sararak buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru unlanmış zeminde açın ve kurabiye adam kalıplarıyla şekil verin.

Yağlı kâğıt serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 8–10 dakika pişirin.

Soğuyan kurabiyeleri icing veya şekerlemelerle süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!