Yumuşacık dokusu ve aromasıyla mest eden lezzet: Kremalı havuçlu tarçınlı kek tarifi

Klasik kek tariflerinden sıkılanlar için hem lezzeti hem de dokusuyla fark yaratan kremalı havuçlu tarçınlı kek, özellikle ev yapımı tatlı sevenlerin favorileri arasına girmeye aday. Peki, yumuşacık dokusu ve aromasıyla mest eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, kremalı havuçlu tarçınlı kek tarifi...

KREMALI HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş havuç

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

Kreması için:

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

(Daha yoğun tat isteyenler için labneli krema da tercih edilebilir.)

KREMALI HAVUÇLU TARÇINLI KEK YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpın.

Sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Rendelenmiş havucu ilave edin.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını harmanlayıp karışıma eleyerek ekleyin.

Dilerseniz bu aşamada cevizi ekleyip spatula ile nazikçe karıştırın.

Kek harcını yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

Kek tamamen soğuduktan sonra krem şantiyi sütle çırpın.

Keki ortadan ikiye kesip arasına ve üzerine kremayı sürün.

Üzerini ceviz, tarçın veya rendelenmiş havuçla süsleyerek servis edin.

Keki buzdolabında 1–2 saat dinlendirdikten sonra servis ederseniz krema dokusu daha da lezzetli olacaktır.

Afiyet olsun!