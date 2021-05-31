Yeneroğlu: 'Erkam Yıldırım test kitleri için ön izin belgesi almış mıdır?'
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Eski Başbakan, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyareti ve test kiti ile maske bağışını sordu: Ön izne bağlı olan tıbbi maskeler ve test kitleri için ön izin belgesi almış mıdır?
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu, “Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Aralık 2020 tarihinde Venezuela’ya gitmesi ve Koronavirüs test kiti ile maske bağışında bulunmasına” ilişkin soruları Meclis gündemine taşıdı.
"TEST KİTİ GÖNDERİMİ TÜRKİYE VE VENEZUELA’DAKİ İKİ FİRMA ARASINDAKİ TİCARİ FAALİYET"
Yeneroğlu, Bakan Muş'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:
"Eski Başbakan Sn. Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela’ya Aralık 2020 tarihinde gittiğini ve Koronavirüs test kiti ve maske bağışında bulunduğunu iddia etmiştir. Buna karşılık basında yer alan haberlere göre; 1 Ekim ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye gümrüklerinden Venezuela’ya giden tüm malların adet ve fiyat bilgileri ile birlikte tek tek kayıt altına alındığı listelerde ülkeden çıkışı izne tabi olan 'maske' bulunmadığı gibi 1500 adet test kiti gönderimin de Türkiye ve Venezuela’daki iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu tespit edilmiştir. "
"TIBBİ MASKELER VE TEST KİTLERİ İÇİN ÖN İZİN BELGESİ ALMIŞ MIDIR?"
Yeneroğlu, Bakan Muş'a şu soruları yöneltti:
- Erkam Yıldırım veya ortağı olduğu şirketler ihracı ön izne bağlı olan tıbbi maskeler ve test kitleri için ön izin belgesi almış mıdır?
- Erkam Yıldırım veya ortağı olduğu şirketler adına Venezuela’ya gönderilmek üzere maske veya test kiti nakliyatı Türkiye gümrük kayıtlarına girmiş midir?
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