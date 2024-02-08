08 Şubat KOCAELİ İZMİT elektrik kesintisi: İZMİT ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:24

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:24

KOCAELİ İZMİT ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİT ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİT mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİT ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ARIZLI, DOGAN, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, KURUÇEŞME FATİH, NÜZHETİYE mahallelerinde 1., 1. SK., 10. SK., 110. SK., 12. SK., 14., 14. SK., 17., 3. SK., 4. SK., 8. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., BARIŞ CD., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., ENVER PAŞA CD., ERENLER, ERENLER SK., ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI, HASAN ATAKAN CD., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, ISMAIL ÖZEN, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İSMAİL ÖZEN CD., KAHRAMAN SK., KAHVELER SK., KAZIM ÖZALP CD., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNİ CD., MERKEZ, NARLIK SK., NATO CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OKUL ARKASI SK., OKUL SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PASALAR, PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., SÜLEYMAN PASA, ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., ŞEHİT YAVUZ SK., ŞİRİNTEPE YOLU CD., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİBEROĞLU, ÇUBUKLUBALA, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., GAZİ HACI SÜLEYMAN SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KOCAMAN SK., LALE SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI, BAGLICA, BAĞLICA, ÇAVUŞOĞLU, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, ÖMERLI, YENICE, YENİCE mahallelerinde AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIZLI, SERDAR mahallelerinde ARIZLI, ARIZLI CD., CEVİZLİK SK., DEĞİRMENDERE SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK SK., HARMAN, HARMAN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KIZILCIK SK., MAZLUM SK., ÖMERLİ SK., PINAR, PINAR SK., TARÇIN SK., UMUT SK., YARENLER SK., YENIDOGAN, YENİDOĞAN SK., YENİDOĞAN. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.