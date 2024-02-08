08 Şubat KOCAELİ KARTEPE elektrik kesintisi: KARTEPE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ KARTEPE ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KARTEPE'de 08 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KARTEPE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ KARTEPE ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARTEPE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARTEPE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KARTEPE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1, YUKARI 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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