08 Şubat MANİSA ALAŞEHIR elektrik kesintisi: ALAŞEHIR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:23

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:23

MANİSA ALAŞEHIR ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ALAŞEHIR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ALAŞEHIR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-02-08 2024-02-08 10:00:50.777-2024-02-08 14:00:30.573 saatleri arasında Horzumalayaka; İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Horzumalayaka Köyü İç Yolu, Horzumalayaka Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 10:00:50.777-2024-02-08 14:00:30.573 saatleri arasında Göbekli; İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz70, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz58, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz54, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz71, elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 10:00:50.777-2024-02-08 14:00:30.573 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır