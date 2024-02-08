09 Şubat İSTANBUL ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi: ARNAVUTKÖY ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:10

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:10

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçesinde 09 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ARNAVUTKÖY ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ARNAVUTKÖY mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ATATÜRK, ESATPAŞA, GÜZELYALI, HAMAMÖZÜ, KRİSTAL, MANDIRA, MEDİNE, MEYAN, NERMİN, SAADETTİN, SEYİT ONBAŞI, TOPAÇ, YADİGAR sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, AKYİĞİT, ATATÜRK, AZİZE, BAĞLARBAŞI, CANDANER, DALKILIÇ, ENSAR, GÖKHAN, ILICA, KARABURUN, MERDİVEN, MERMER, MERYEM, MESCİT, MOR LEYLAK, MİNİ, PLEVNE, PİRİ REİS, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELAM, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, ÖZVATAN, İYİ NİYET, ŞEYDA sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.