09 Şubat İSTANBUL BEYOĞLU elektrik kesintisi: BEYOĞLU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:10

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:10

İSTANBUL BEYOĞLU ilçesinde 09 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BEYOĞLU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BEYOĞLU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah AĞA DERESİ, AŞIKLAR, DEREOTU, DUVARCI ADEM, FARABİ, FINDIKLI, GÖLBAŞI, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, KAPANCA, KARACA, KERESTECİ RECEP, KÜÇÜK DUVARCI, LEMAN, MACAR ARALIĞI, MISIR BUĞDAYI, PAŞA BAKKAL, SERDAR ÖMERPAŞA, TAKSİM ÇEŞMESİ, TAVLA, TURAN sk / KOCATEPE mah AŞIKLAR, DUVARCI ADEM, FARABİ, TAKSİM ÇEŞMESİ, ÇAYLAK sk / ÇUKUR mah TARLABAŞI sk / ŞEHİT MUHTAR mah ALTIN BAKKAL, BASMA TULUMBA, CEVZA, DOĞRAMACI ŞAKİR, ESKİ ÇEŞME, FARABİ, FINDIKLI, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, KAPANCA, KERESTECİ RECEP, NEFTİ, PELESENK, TAKSİM FIRINI, TAKSİM YAĞHANESİ, TAVLA, TURAN, YOĞURTÇU FAİK, ÇAM DALI, ÇORBACI sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, UZUN BAYIR, İMRAHOR sk / ÖRNEKTEPE mah DEREİÇİ BORSA, DERKA, KANARYA, MEHTAP, MERCAN, PAZARALTI, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI, ZAFER, İMRAHOR sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah SİVASELİ sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah FUTACI, IHLAMUR, TATAROĞLU, ÇAKIRBEYLER sk / PİRİPAŞA mah AYAZMA ALTI, FUTACI sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.