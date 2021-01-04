1 günde 5 sağlıkçı Covid-19 kurbanı! ' #ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz '

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir günde 5 sağlık çalışanının daha koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Twitter hesabından yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının tek tek isimlerini sıralayan kurum açtıkları hashtagle de isyanlarını bir kez daha dile getirdi: #ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2021 Pazartesi, 09:28
1 günde 5 sağlıkçı Covid-19 kurbanı! ' #ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz '
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Koronavirüs can almaya devam ediyor... Salgın sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 326!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ‘Öfkeliyiz, çünkü ölüyoruz’ diyerek yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimerini tek tek sıraladı.

Mersin’de işyeri hekimliği yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Doğan Yıldırım

İzmir’de özel bir hastanede görev yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Sağlık Memuru Oğuzhan Özkan

Tekirdağ Çorlu’da çalışan Eczacı Halit Usluel

Gaziantep’te çalışan Eczacı Mehmet Çinpolat



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