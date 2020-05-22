'1 hafta 36 bin kişinin canına mal oldu'

22 Mayıs 2020 Cuma, 08:40

Covid-19 salgınında şu ana kadar yaklaşık 95 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD, en fazla can kaybı veren ülke konumunda.

Columbia Üniversitesi'de yapılan modellemelerle sosyal mesafe ve kısıtlamalar gibi önlemlerin salgının yayılma hızına etkisi incelendi. 15 Mart ile 3 Mayıs arasında, salgına ilişkin önlemlerin hastalığın bulaşımını ne oranda kısıtladığına bakıldı. Sonuçlardan yola çıkan uzmanlar, önlemlerdeki bir haftalık gecikmenin 36 bin, iki haftalık gecikmenin ise 54 bin kişinin hayatına mal olduğunu tahmin ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 krizinin pandemi ilan edilmesinden iki gün önceki bir paylaşımında gribin Covid-19'dan daha ağır bir hastalık olduğunu iddia etmiş, hayatın ve ekonominin olduğu gibi devam edeceğini yazmıştı. Trump, 9 Mart'taki bu paylaşımında 546 vaka ve 22 can kaybı olduğunu belirtirken, uzmanlar ise ülkede yapılan testlerin yetersizliğinden dolayı bu sayıların gerçeği yansıtmadığı ve on binlerce kişinin o dönemde enfekte olduğu kanısında.

İtalya, İspanya gibi ülkeler, ilk ölümlerin rapor edilmesinden hemen sonra katı sokağa çıkma kısıtlamaları uygularken ABD'de ise yurt dışı seyahat kısıtlamaları 15 Mart, 'evde kal' yaptırımı ise 20 Mart'ta uygulanmaya başlandı.

Araştırma ile ilgili New York Times'a konuşan bilim insanları, her ne kadar hükümetler tarafından uygulamaya konsa da, önlemlerin etkili olmasının tek yolunun halkın riayet etmesinden geçtiğini vurguluyor.