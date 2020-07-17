1 milyon yolcu risk altında

17 Temmuz 2020 Cuma, 09:30

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce yolcuyu taşıyan otobüs işletmesi ESHOT şirketinde çalışan şoförlerin koronavirüs riski altında olduğu gerekçesiyle test yapılmasını istedi. ESHOT Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Halk Sağlığı Daire Başkanlığı aracılığıyla iki ayrı başvuru yapılarak il sağlık müdürlüğüne şoförlere test yapılması için talep iletildi.

Yapılan başvurada, şoförlerin her gün 1 milyona yakın yolcu taşıdığı, bulaş riskinin fazla olduğu ifade edildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bakanlığın genelgesine göre 3 bin 200 çalışana test yapmalarının mümkün olmadığını belirterek ret cevabı verdi.

16 VAKA TESPİT EDİLDİ

Geçen hafta ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz’ın yanı sıra 5’i atölye çalışanı, 9’u şoför olmak üzere toplam 16 kişinin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

16 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), il sağlık müdürlüğüne tepki gösterdi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, vakaların artması durumunda sorumluların uyarılara rağmen test yapmayan il sağlık müdürlüğü olacağını söyledi. Sağlık müdürlüğünün kaos çıkarmak istediğini savunan Sarı, “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde çalışan arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarından sonra en fazla pandemi ile mücadelede ön saflarda yer almıştır. Tüm zorluklara rağmen sokağa çıkma yasağı süreci dahil olmak üzere İzmir halkının ulaşımını sağlamak için ilk günden beri sahada çalışmıştır. Yaklaşık 4 buçuk milyon İzmirliyi taşıyan üyelerimize resmi yazışmalara rağmen Covid-19 testi yapılmamıştır. Eğer günde bir milyon yolcuyla temas halinde olan şoförlere herhangi bir hastalık bulaşırsa İzmir’in geneli pandemi ile yüz yüze kalacaktır. Aslında bu ret üyelerimizin değil İzmir halkının sağlığını tehlikeye atmaktan başka bir şey değildir” dedi.

Sağlık müdürlüğünü kaos yaratmakla suçlayan Sarı, “Acaba il sağlık müdürlüğü bu ret kararlarıyla İzmir’de bir kaos mu yaratmak istemektedir? Sağlık Bakanlığı’nın her gün yapmış olduğu günlük açıklamalarda on binlerce test yapıldığı ifade edilirken 3 bin 200 şoför ve üyemize neden ısrarla test yapılmamaktadır? Sağlık müdürlüğü bu taleplerimizi karşılamazsa İzmir’de yaşanacaklardan tüm sorumluluk kendilerine aittir” diye konuştu.

Sarı, ESHOT çalışanlarına test yapılmaması durumunda yasaların verdiği yetkiyi kullanarak kontak kapatacaklarını, bundan da il sağlık müdürlüğünün sorumlu olacağını ifade etti.