10 Ekim Anıtı yarışmasını kazanan proje belli oldu

17 Ocak 2021 Pazar, 13:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10 Ekim Ankara Gar katliamı ve bu katliamda hayatını kaybedenlerin anısına açtığı “10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri” proje yarışması sonuçlandı. 32 projenin başvurduğu yarışmada peyzaj mimarı Sezgin Karaman, mimar Baha Yurttaş ve Faruk Makuloğlu’ndan oluşan ekibin hazırladığı proje birinci oldu.

103 ÇELİK ANIT OLACAK

Üç aşamalı bir değerlendirme sonucunda birinci seçilen proje, 10 Ekim’in unutulmamasını, hayatını kaybetmiş ya da hayatta kalan bireylerin anısını onurlandırmayı, bir anımsama, anımsatma ve anma mekânının kente kazandırılmasını amaçlıyor. Alsancak’ta Atatürk Caddesi ile Liman Caddesi’nin kesiştiği yerde bulunan Asteğmen Besim Bey Parkı’nda uygulanacak proje, alanın emek, demokrasi ve barışa adanarak yurttaşların bir araya geleceği bir kamusal mekân olarak yeniden üretimini hedefliyor.

1 cm kalınlığında 103 çelik siluetin yer aldığı proje, 10 Ekim katliamında hayatını kaybeden 103 insanı merkezine alıyor. 103 kişinin geldikleri bölgeler ve yaşlarına göre ayrıldığı projede, yaş arttıkça anıtların boyu uzuyor. Farklı boylardaki anıtların hayatını kaybedenlerin geldiği bölgelere göre bir araya getirildiği projede sonunda bir çember oluşuyor. Yitip gidenlerin dünyasını simgeleyen çember bir hayat çemberi olarak ele alınıyor. 103 çelik anıt her biri kendine özel 103 ray üzerinde ziyaretçiler tarafından itilerek harekete geçiyor. Eylemin tek bir anında, katliamın gerçekleştiği saat olan 10.04’te ise çelik anıtlar birleşip yanan bir alev silueti oluşturuyor. 103 ışık huzmesi zeminde ışık olarak ilerliyor ve bu ışıklar 10 Ekim’de ortadaki büyük ışığı aktif hale getiriyor. Bu eylem, her 10 Ekim’de tekrar ediliyor.

Kazananların katılımıyla çevrim içi kolokyum ve temsili ödül töreni 18 Ocak saat 18.30’da yapılacak. Kolokyum bilgileri ve online sergi için www.izmirworkshop.org adresi ziyaret edilebilir.

ADALET ÇAĞRISI HATIRLATILACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 Ekim 2019’da katliamda hayatını kaybedenleri anmak için bir eser ve anma alanı oluşturulacağını açıklamıştı. Bunun üzerine bir yarışma açılarak yaşamdan ve dayanışmadan söz eden, 10 Ekim kayıplarını anacak ve adalet çağrısını hatırlatacak bir Anıt ve Anma Yeri projesi açılmıştı.

10 EKİM KATLİAMI

Türkiye, 10 Ekim 2015 saat 10.04’te tarihinin en kanlı terör eylemiyle sarsıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve pek çok sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingi için Ankara Garı önünde toplanarak yürüyüş alanına ilerleyen gruplara Tren Garı kavşağında üç saniye arayla IŞİD terör örgütü tarafından iki canlı bomba saldırısı düzenlendi. Bu katliamda en küçüğü 8 yaşında 103 kişi yaşamını yitirdi, 450'den fazla kişi yaralandı ve 30 kişi de engelli kaldı. Dava sonucunda 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanığa da örgüt üyeliğinden hapis cezası verildi. 10 Ekim bugün savaşa karşı barışı ve kardeşliği, hukuksuzluğa karşı demokrasi ve özgürlükleri savunmayı, toplumsal vicdanı ve adalet çağrısını simgeliyor.