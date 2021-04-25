10. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp: Sıra olimpiyatta
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalya elde ederken hedef büyüttü.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalya elde etti.
Rıza, yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun, 10. kez Avrupa şampiyonluğumu ülkeme, halkıma yaşatmak nasip oldu." dedi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zorlu bir sürecin yaşandığına işaret eden Rıza, "Zor bir yıl geçirdik. Ardından çalışıp, formumuzu tekrar bulup, önemli rakiplerle güreşip 11. final ve 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etmek kolay olmadı. Ama şükürler olsun içimizdeki kazanma arzusu sayesinde bunu başardık." diye konuştu.
Tek eksiğinin olimpiyat altın madalyası olduğunu dile getiren Rıza, "Bu şampiyonluk, benim için de büyük moral oldu. Olimpiyat yolunda emin adımlarla, eksiklerimi gidererek çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Rıza Kayaalp, elde ettiği 10. Avrupa şampiyonluğuyla ilgili şunları kaydetti:
"İlk gün rakiplerimi kolay geçtim. Ukraynalı ve Rumen rakiplerimi sayı tuşuyla, yarı finalde Alman rakibimi tuşla yenerek finale kaldım. Finalin bir gün sonra olması benim için biraz daha zorlayıcı oluyor. Çünkü yorgunluk bir gün sonra çıkıyor ama finalde de zorlu mücadelenin ardından bu şampiyonluğu ülkeme kazandırmış oldum."
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Koronavirüsü atlatanlara kötü haber
- Üçüncü kişi yeğeni çıktı
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Biden'dan bir skandal daha
- İmamoğlu veya Yavaş Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek mi?
- 'Camdaki Kız' etkisi... Show TV'nin dizisinden final
- Soylu ile Atay arasında sert tartışma
- Araç lastiklerinde yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor
- Yeni Aile Bakanı'na kendi mahallesinden sert sözler
- CHP'nin emekli ikramiyesine zam teklifi Meclis'ten döndü