11 askerin şehit olduğu helikopter faciasıyla ilgili Akar'a sorular: Sorumlusu kimler?
Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildi.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bingöl’den Tatvan’a giderken meydana gelen ve 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile beraberindeki 10 askerin şehit olduğu helikopter kazasını Meclis gündemine taşıdı.
“Bu kaza sorgulanmalı, Hulusi Akar soruları cevaplamalı” diyen CHP'li Bakan, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaza-kırım heyetinin ilk değerlendirmelerinde “Saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verdiğini belirtip şu soruları yöneltti:
1- Söz konusu helikopterde hangi teknolojik ekipman ve sistemler bulunsaydı bu kaza önlenebilirdi?
2- Söz konusu helikopterin modernizasyon seviyesi nedir? Gerekli teknolojik takviyeler yapılmış mıdır? Yapıldıysa ne zaman yapılmıştır? Yapılmadıysa neden yapılmamıştır?
3- Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde kaçar adet “cougar” tipi helikopter bulunmaktadır? Söz konusu helikopterlerin kaç tanesi kaza nedeniyle kaybedilmiştir? Kaza nedenleri nelerdir? Söz konusu helikopterlerin modernizasyon seviyesi nedir? Ne zaman modernize edilmişlerdir? Söz konusu modernizasyon için bütçe ayrılmış mıdır? Ayrılmış ise miktarı nedir?
4- Kaza yapan helikopterde “aktif engel tanıma sistemi” mevcut mudur?
5- Dünyada sıfır görüşle ilerleyebilen uçuş sistemleri mevcutken, “önlenebilir kaza” olarak nitelendirilebilecek bu olay nasıl açıklanmaktadır? Gerekli teknolojik ekipmanlar için bütçe ayrılmış ve söz konusu helikopter modernize edilmiş midir? Değilse, 11 şehidimizin sorumlusu kimdir/kimlerdir?
6- Bakanlığınız, benzer kazaların yaşanmaması için hangi önleyici tedbirleri almayı planlamaktadır? Bakanlığınız ihtiyacı oluşan kazaya göre mi belirlemektedir? Kaza-rapor-sonuç-ihtiyaç ve temin silsilesine göre mi hareket edilmektedir? Bundan önceki gerçekleşen kazaların ardından hangi tedbirler alınmıştır?
7- Alçak İrtifa Hava Trafik Radarı için ülke genelinde analitik bir çalışma yapılmış mıdır? Bu konuda yapılan çalışmalar ve detayları nelerdir? Mevcut şartlarda, Kara Havacılığı için "Proje Değerlendirme Safhasında " olarak değerlendirilen 2019 yılına ait 4 adet mobil, 2 adet sabit Alçak İrtifa Hava Trafik Radarı alımı ile ilgili Aselsan ile yapılan çalışma hangi aşamadadır?
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