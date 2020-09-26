11. Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali, bu yıl online düzenlenecek

26 Eylül 2020 Cumartesi, 17:46

Bu yıl “Contrust (Tezatlık ve Güven)” temasıyla yola çıkan Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali’nde Türkiye yapımı 9 filmin de yer aldığı toplam 32 Balkan yapımı film yarışacak.

Kazanan filmlere En İyi Film Ödülü, En İyi İlk Film Ödülü, Seyirci Ödülü ve Özel Mansiyon Ödülleri verilecek. Festivalin Seyirci Ödülü oylaması, internet üzerinden yapılacak.

JÜRİ

Ödüller; Türkiye'den Antalya Altın Portakal Ödüllü oyuncu Nesrin Cavadzade, Yunanistan'dan Cannes, Toronto, Locarno, SarayBosna Film Festivalleri'nde adaylıkları bulunan yönetmen Jacqueline Lentzou ve Romanya'dan yönetmen Mihaela Constantinescu'nun yer aldığı 3 ana jüri tarafından verilecek.

Yarışma filmleri dışında, Türkiye’den İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali’nde 2019 yılında ödül alan 5 film ile birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun düzenlediği Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması’nda ödül alan 9 film, gösterim seçkisinde yer alacak.

Romanya’da düzenlenen BUZZ Internatonal Film Festivali’nden, Holllanda’da düzenlenen Shortcuzz Amsterdam’dan, İtalya’da organize edilen Adriatic Short Film Festivali’nden filmler, Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca bu yıl Fransa’ya odaklanan festival, festivallerden ödül almış Fransız animasyon filmlerinin gösterimine de yer verecek.

Festival hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.