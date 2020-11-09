12 ilden 120 sporcu Köyceğiz'de buluştu

09 Kasım 2020 Pazartesi, 11:34

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Durgunsu Cumhuriyet Kupası kano yarışları iki gün sürdü. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen yarışlara 12 ilden 21 kulüp katıldı.

Durgunsu Kano Federasyonu öncülüğünde yapılan müsabakalarda 120 sporcu kıyasıya yarıştı. Etkinliğe katılarak açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Köyceğiz’de yapılan su sporlarının önemine dikkat çekti.

Erbay, “Köyceğiz Gölü’nde birçok su sporu yapılıyor. Durgunsu Kano Federasyonu öncülüğünde sporcularımız yarışlarını yaptılar. Pandemi sürecinde sporcularımıza da moral oldu. Federasyon başkanımıza çok teşekkür ederim. Gölümüzü de koruyarak su sporlarının bu bölgede gelişmesi için yerel yönetimizler birlikte doğru projelerle yürüteceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.