12 ilden 120 sporcu Köyceğiz'de buluştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Durgunsu Cumhuriyet Kupası kano yarışları düzenlendi. Etkinliğe katılan CHP'li Erbay, Köyceğiz Gölü'nü koruyarak bölgede spor faaliyetlerinin geliştirilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

İZMİR / Cumhuriyet
09 Kasım 2020 Pazartesi, 11:34
12 ilden 120 sporcu Köyceğiz'de buluştu
Abone Ol google-news

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Durgunsu Cumhuriyet Kupası kano yarışları iki gün sürdü. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen yarışlara 12 ilden 21 kulüp katıldı.

Durgunsu Kano Federasyonu öncülüğünde yapılan müsabakalarda 120 sporcu kıyasıya yarıştı. Etkinliğe katılarak açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Köyceğiz’de yapılan su sporlarının önemine dikkat çekti.

Erbay, “Köyceğiz Gölü’nde birçok su sporu yapılıyor. Durgunsu Kano Federasyonu öncülüğünde sporcularımız yarışlarını yaptılar. Pandemi sürecinde sporcularımıza da moral oldu. Federasyon başkanımıza çok teşekkür ederim. Gölümüzü de koruyarak su sporlarının bu bölgede gelişmesi için yerel yönetimizler birlikte doğru projelerle yürüteceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler