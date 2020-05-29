120 aile ve 300 çocuğa 'bir paket mutluluk' desteği
Balçova, Bostanlı, Çiğli, Karşıyaka ve Mavişehir Rotaract Kulüpleri, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aile ve çocuklara destek olmak için “Bir Paket Mutluluk” adıyla bağış kampanyası başlattı.
Balçova, Bostanlı, Çiğli, Karşıyaka ve Mavişehir Rotaract Kulüpleri, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aile ve çocuklara destek olmak için “Bir Paket Mutluluk” adıyla bağış kampanyası başlattı.
Kulüp üyeleri, bağışçıların destekleriyle içerisinde kuru bakliyat ve temel gıda ürünleri bulunan koliler hazırlayarak ihtiyaç sahibi 120 aileye ulaştırılması için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na teslim etti. Ardından, Karşıyaka Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası’nda yaşayan çocuklar için hediyeler hazırlayarak kuruma teslim ettiler.
Kulüp başkanları, kampanyaya ilişkin, “İçerisinde bulunduğumuz bu zor süreçte aileler ve 300 çocuğu sevindirme şansına sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Birçok bağışçımız evlerinden çıkmadan aileleri ve çocukları sevindirme fırsatına sahip oldu. Elimizden geldiğince çevremize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
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