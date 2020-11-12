15 Temmuz gazisinden AKP'liler için FETÖ'cü iddiası
15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Başkanı Ufuk Yeğin, 15 Temmuz’da toplanan bağışların hesabını sorarak, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri arasında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nurettin Nebati, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı suçladı. Yeğin, “Eğer bu vakıf 15 Temmuz öncesi kurulsaydı, bazı üyeleri sebebiyle KHK ile kapatılırdı” dedi.
15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları üyeleri 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplanan bağışları hesabında tutan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nı protesto etti.
Vakfın önünde “Himmet istemiyoruz” yazılı dövizler taşıyan Ocak üyeleri adına konuşan Ocak Başkanı Ufuk Yeğin, “Vakıf yetkilileri yaptığımız randevu taleplerimize cevap dahi vermiyor. Ciddiyetsizlik ve kibir politikasını benimsiyor. Bu vakıf şehit yakınları ve gaziler yararına faaliyette bulunmuyor. Vakfın yönetim kurulu başkanı vakfa neredeyse hiç uğramıyor. Şu an kapıdaki ‘Hoş geldiniz’ yazısı bile sabah saat 10 sularında asıldı” dedi.
BAŞKA KİMSE KALMADI MI?
15 Temmuz darbe girişimin ardından toplanan paraların nereye gittiğinin halen açıklanmadığını kaydeden Yeğin, dilekçeyle yaptıkları başvurulara da halen yanıt verilmediğini vurgulayarak, “Vakfın Mütevelli Heyeti üyesi Nurettin Nebati’nin Fetullah Gülen ile boy boy fotoğrafı bulunmaktadır. Memur olsa 100 kez ihraç edilecek Nebati’den başka mütevelli heyeti üyesi olacak kimse kalmadı mı?” diye sordu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP eski Milletvekili İsrafil Kışla hakkında da iddialarda bulunan Yeğin, onun da mütevelli heyetinde yer aldığını hatırlatarak, “Sayın Kışla KHK ile kapatılan FETÖ’cülere ait Güvenilir Gıdalar Vakfı mütevelli heyetinde yer almıştır” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da Türkiye Şehit Yakanları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde yer aldığını kaydeden Yeğin, “FETÖ’nün en büyük projelerinden dinler arası diyalogun emektarı Ali Erbaş’tır. Yine FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen Kültürler Arası Platformu Yönetim Kurulu üyesidir. Firari terörist Adil Öksüz’ün mesai arkadaşı ve hocasıdır” iddiasında bulundu. Yeğin, medya yöneticileri hakkında da iddialarını sürdürdü.
Yeğin, vakfın yöneticileri hakkında iddialarını sıraladıktan sonra “Eğer bu vakıf 15 Temmuz öncesi kurulsaydı, bazı üyeleri sebebiyle KHK ile kapatılırdı” dedi.
Yeğin vakfın topladığı bağışların nereye harcandıyla ilgili bilgilerin açıklanmadığını vurgulayarak, vakıf yöneticilerine “Şeffaf değilsiniz, kul hakkı yemektesiniz. Sizin şehit ve gazi diye bir derdiniz yok” diye ekledi.
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