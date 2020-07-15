15 Temmuz töreninde ayrımcılık: Asıl bunun adı bölücülük değil midir?

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:37

Koronavirüs salgını nedeniyle, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği 15 Temmuz anma törenlerine siyasi partilerin il başkanları davet edilmedi. Etkinliğe bir tek AKP İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı. CHP ve İyi Parti il başkanları yaşanan duruma tepki gösterdi.

KAFTANCIOĞLU: ASIL BUNUN ADI BÖLÜCÜLÜK, AYRIMCILIK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz resmî törenlerine pandemi gerekçe gösterilerek davet edilmediklerini belirterek, AKP İl Başkanı Bayram Şenocak'ın katılımını eleştirdi.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıllarda 15 Temmuz resmî törenlerine davet edilir ve il başkanlığımız adına katılım sağlanırken, bu yıl pandemiden ötürü sınırlı katılım nedeniyle siyasi partilerin davet edilmediği bilgisi ulaşmışken konuya dair Sn. @AliYerlikaya bir açıklama yapacaktır sanırım. Hiçbir siyasi parti il başkanı davet edilmediyse eğer katılan il başkanı davetsiz mi katılmıştır yoksa iktidar partisi hariç diğer il başkanları mı davet edilmemiştir?

Uzun lafın kısası makul bir açıklama olmazsa eğer asıl bunun adı bölücülük, ayrımcılık değil midir?”

KAVUNCU: AYRIMCILIĞI EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUM

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da, pandemi dolayısıyla hiçbir il başkanı davet edilmemişken AKP il başkanının törenlerde yer almasını şu sözlerle kınadı:

"Hiçbir il başkanı davet edilmemişken, yalnızca iktidar partisinin il başkanı davet edildiyse; bu durumu ve ayrımcılığı en sert şekilde kınıyorum. Eğer il başkanı, davet edilmediği yere gittiyse, yorum yapmaya çok da gerek yok."



