16. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri başladı
16. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri, “‘Ölü Ekmeği’nden günümüze kültür coğrafyamız” temasıyla Ardahan’da başladı.
Ardahan’da kültürün ve sanatın imececi bir gelenekle ele alındığı, bir özgürleşme eylemi, bir aydınlanma çabası olarak sürmekte olan Dursun Akçam Kültür ve Satan Günleri’nin 16’ncısı, bir yıllık bir pandemi arasından sonra yapıldı.
Kültür ve Sanat Günleri, kendisi de yörenin Köy Enstitülü ilk öğretmenlerinden olan Binali Boylu’nun torunu Çiler Boylu’nun sunduğu konuşmalarla açıldı. İlk gün Reis Çelik’in Dursun Akçam yapıtlarından esinlenerek filme aldığı “Ölü Ekmeği” filmi gösterildi. 16. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri’nin ikinci günü Halk TV “Görkemli Hatıralar” programı yapımcısı Serhan Asker’in yöneticiliğinde Ardahan’dan saat 10.00’dan sonra yapılacak canlı yayınla sürecek. Ardından “Ardahan’ı okuyanlar, Ardahan’ı Yazanlar” başlığı altında yapılacak konuşmalar, Dursun Akçam Ormanında Fidan Dikimi ve Kır Şenliği, Ufuk Karakoç, Turgay Demir dinletileri, Ardahanlı âşıklar ve şairler eşliğinde yapılacak “Şiir ve Müzik Akşamı” ile devam edecek.
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