16 Ocak DÜZCE AKÇAKOCA elektrik kesintisi: AKÇAKOCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:55

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55

DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKÇAKOCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKÇAKOCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde HAYALIM, HAYALİM SK., SASMAZ, SUSAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SİTE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde BARLAS SK., BERKIN, BERKİN SK., ESEN, FENER SK., HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., KALE YOLU, KOCATEPE, KOCATEPE SK., OĞUZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde AKAY, BAKİ ÇELEBİ SK., CAMİİ 1 SK., DEMET SK., ERTUNA SK., HACI OSMANLAR SK., HÜRRIYET, İLLA CD., İMRAHOR SK., KAPAÇLAR SK., MESCİT SK., NARİN SK., PINAR YANI SK., SADIK REIS, YAKALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANÇAVUŞ, KALKIN, KEÇİKAYA, KÖYIÇI, KÖYÜN KENDİSİ, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, PAŞALAR mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, BOLU GÜNEŞ SİTESİ, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HUZUR TATİL KÖYÜ, KALKIN, KARASU ŞİLE YOLU, KÖY IÇI, KÖYIÇI, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.