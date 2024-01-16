17 Ocak MANİSA SARIGÖL elektrik kesintisi: SARIGÖL ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:35

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:35

MANİSA SARIGÖL ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SARIGÖL ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SARIGÖL mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında TIRAZLAR; İSİMSİZ65, İSİMSİZ69, , İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ4, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ47, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ58 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında TIRAZLAR MH.; MERKEZ, TIRAZLAR ÖYÜ İÇ YOL, TRAZLAR KÖYÜ İÇ YOL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında AYAN; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında AYAN MH.; TIRAZLAR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında KONAK; , İSİMSİZ44, İSİMSİZ51, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ83, TIRAZLAR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında KONAK MH.; SABIR elektrik kesintisi yaşancaktır