17 yaşındaki Duygu şüpheli şekilde öldü: Evde bulunan M.K gözaltına alındı

14 Ağustos 2020 Cuma, 13:25

Şüpheli ölüm, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mehmet Kaplan'ın yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Daha sonra Duygu D., evin penceresinden düştü ya da atıldı.

Kanlar içinde kalan çocuğu gören mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Polis, Mehmet Kaplan'ı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

"DUYGU İÇİN ADALET"

Sosyal medya Duygu'nun ölüm haberinin ardından ayağa kalktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Duygu için adalet" sloganıyla paylaşımlarda bulundu.

M.K GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili evde bulunan M.K. (20) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

BARO BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Gaziantep Barosu Başkan Bektaş Şarklı da sosyal medyadaki tepkilerin ardından açıklamada bulundu. Şarklı, "Gaziantep Barosu Başkanı olarak dosyayı ve hukuki sureci titizlikle takip edecegimizden kimsenin şüphesi olmasın. Dosyayı takip konusunda 3 avukat arkadaşımız görevlendirilmiştir. Kamuyonun bilgisine sunulur. Ayrıca dosya Kadın Hakları Komisyonumuz tarafından da takip edilecektir" dedi.