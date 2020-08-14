17 yaşındaki Duygu şüpheli şekilde öldü: Evde bulunan M.K gözaltına alındı
Gaziantep'te, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düştüğü iddia edilen 17 yaşındaki Duygu D. yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan gözaltına alırken, Duygu D.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili evde bulunan M.K. (20) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.
Şüpheli ölüm, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mehmet Kaplan'ın yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Daha sonra Duygu D., evin penceresinden düştü ya da atıldı.
Kanlar içinde kalan çocuğu gören mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Polis, Mehmet Kaplan'ı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
"DUYGU İÇİN ADALET"
Sosyal medya Duygu'nun ölüm haberinin ardından ayağa kalktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Duygu için adalet" sloganıyla paylaşımlarda bulundu.
M.K GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili evde bulunan M.K. (20) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.
BARO BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Gaziantep Barosu Başkan Bektaş Şarklı da sosyal medyadaki tepkilerin ardından açıklamada bulundu. Şarklı, "Gaziantep Barosu Başkanı olarak dosyayı ve hukuki sureci titizlikle takip edecegimizden kimsenin şüphesi olmasın. Dosyayı takip konusunda 3 avukat arkadaşımız görevlendirilmiştir. Kamuyonun bilgisine sunulur. Ayrıca dosya Kadın Hakları Komisyonumuz tarafından da takip edilecektir" dedi.
EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet K.'nin apartmana girmesi ve arkasından Duygu D.'nin gelmesi yer aldı. Öte yandan Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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