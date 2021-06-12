18 yaşından küçük çocuğun 260 suç kaydı çıktı
Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen şüphelinin 260 suçtan poliste kaydının olduğu belirlendi.
İstanbul Ataşehir'de iki ayrı işyerine giren şüpheli, polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, şüphelinin 260 suçtan poliste kaydının olduğu belirlendi.
Ataşehir İçerenköy'de geçtiğimiz hafta iki ayrı iş yerinden bin 800 liranın çalınması üzerine polis harekete geçti. İş yerlerinin güvenlik kameralarını izleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan şüphelinin kimliğini tespit etti. B.D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşından küçük olan B.D.'nin, 260 ayrı suçtan poliste kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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