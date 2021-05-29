19 Haziran’daki genel kurulda Sarı-Kırmızılı kulübün başkanlığı için yarışılacak
Galataasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresinde başkan adayları, listelerini teslim ediyor.
Galatasaray’da 19 Haziran’daki seçimde 6 aday başkanlık için yarışacak. Işın Çelebi, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk, Yiğit Şardan aday oldu. Mustafa Cengiz seçime girmiyor. Mevcut yönetimden Abdurrahim Albayrak ve Dorukhan Acar, Yiğit Şardan’ın listesinde yer aldı.
TERİM’İN AVUKATI ELMAS’LA
Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir, Burak Elmas’ın listesine girdi. Elmas, “G.Saray’ın geleceği için belki de tarihinin en önemli seçimlerinden birine şahit olacağız” dedi.
‘HER ŞEY GİZLİ SAKLI’
Işın Çelebi, “Mali kongre yapılamadı ibra olunamadı. Son 1-2 yılda üye olan kimseyi, hiçbir mali rakamın içeriğini bilmiyoruz. Her şey gizli saklı” diye konuştu.
‘UYUYAMIYORUM’
Yiğit Şardan, “Bu kadar aday çıktığına göre yönetim iyi bir şeyler yaptı herhalde. G.Saray’ın çok fazla sorunu yok herhalde. Aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyuyamamaya başladım” dedi.
‘LİSELİ-LİSESİZ AYRIMI YOK’
İbrahim Özdemir, “Liseli ve lisesiz ayrımı yapmadan bütünüyle G.Saray’ı temsil edecek bir liste oluşturduk” ifadelerini kullandı.
İŞTE LİSTELER
METİN ÖZTÜRK: Nasuhi Sezgin, Bora Bahçetepe, Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.
EŞREF HAMAMCIOĞLU: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Gürkan Eliçin, Ahmet Bağlıca, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, Cenk Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Aldanmaz.
IŞIN ÇELEBİ: Denizhan Ege, Can Çobanoğlu, Tayfun İşeri, Ülkü Özcan, Münif Koz, Fatma Yirmibeşoğlu, Taylan Aksoy, Cem Üster, Ahmet Kayhan, Dilara Kızılyalın.
BURAK ELMAS: Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Işıtan Gün.
YİĞİT ŞARDAN: Özcan Çetinsoy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Ömer Mafa, Mete Sevim, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.
İBRAHİM ÖZDEMİR: Mustafa Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.
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