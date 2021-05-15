19 Mayıs'ta yasak var mı?
Günlerdir yurttaşlar tarafından merak edilen, “17-18-19 Mayıs 2021 tarihlerinde yasaklar uzatılacak mı?" sorusu polis kaynakları tarafından yanıt buldu.
Yaklaşık 3 hafta süren tam kapanma 17 Mayıs itibarıyla bitiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; ''Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı uygulanacak'' ifadelerine yer verilmişti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuya ilişkin, ''Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz'' açıklamasında bulundu.
Odatv'de yer alan habere göre; polis kaynakları, 17 Mayıs sonrası ve 19 Mayıs tarihleri için kendilerine “ek görev” verilmediğini ve yasakların 17 Mayıs sabahı sona ereceğini belirtti.
"GÖREVLENDİRME YAPILMADI"
Kamu görevlileri ise yasakların uzayacağı yönünde görevlendirmenin yapılmadığını belirterek, 17 Mayıs'ta yasakların sona ermesinin beklendiğini ifade etti.
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