20 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:08

Saha ve balkonlarda 19.19 coşkusu İZMİR / Cumhuriyet 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da, milli sporcular Gürsel Aksel Stadı'nda, çok sayıda vatandaş da balkonlarında İstiklal Marşı okudu. Milli sporcular, sahanın ortasında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Programa katılanlar, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

PANDEMİ HASTANESİ'NDE KUTLAMA

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi gördüğü Bornova Türkin Özilhan Devlet Hastanesinde görevli 50 sağlık çalışanı da saatler 19.19'u gösterdiğinde hastanenin acil servisi önünde bir araya geldi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunan sağlık çalışanları ardından hep birlikte İstiklal Marşı'nı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Kent genelinde saatler 19.19'u gösterdiğinde balkonlara ve pencerelere çıkan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu. Sağlık çalışanları, Aydın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkusunu saatler 19.19'u gösterdiğinde ambulansın hoparlörlerinden İstiklal Marşı çalarak kutladı.

ÇEŞME'DE COŞKU

Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Çeşme’de sokaklara taşındı. Çeşme Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi sokakları ve caddeleri “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi” sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla ve Türk Bayraklarıyla süsledi. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, korteje açık bir araç üstünde katılarak balkon ve pencerelerdeki vatandaşları selamladı.

BALKONLAR DOLDU

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde büyük coşku yaşandı.İlçe sakinleri, gündüz saatlerinde gezici anons aracıyla, akşam saatlerinde ise Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da katıldığı kortej geçişinde hep bir ağızdan marşlar okudu, şarkılar söyledi. Saat 19:19’da yüzlerce vatandaş, balkonlarında saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’na eşlik etti.

KUŞADASI'NDA IŞIK GÖSTERİSİ

Koronavirüs sebebi ile geleneksel etkinliklerin yapılamaması 19 Mayıs coşkusunu engelleyemedi. Akşam saat 21.00’da Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen havai fişek ve ışık gösterisi sayesinde vatandaşlar evlerinin balkonlarında bayram coşkusunu yaşadı