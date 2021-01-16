2 ay önce yaşamını yitiren Eğitim Sen üyesi öğretmen görevine iade edildi

16 Ocak 2021 Cumartesi, 17:49

OHAL Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Eğitim Sen üyesi eğitimci Mehmet Nasır Sönmez için göreve iade kararı verdi.

Ancak komisyonun göreve dönebilirsin dediği Sönmez, oturduğu apartmanın balkonunda iş yaparken, 5. kattan kazayla düşerek hayatını kaybetmişti. Sönmez Tekirdağ Çorlu’da lise okul müdür yardımcılığı ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapıyordu.

Göreve iade kararına ilişkin açıklama yapan Eğitim Sen Tekirdağ Şubesi, “Büyük acı oldu hepimiz için. OHAL Komisyonundan göreve iade kararı çıktı. Sevinemiyoruz. Sorguluyoruz. Geç gelen adalet, adalet olmuyor. Eşi atanmayan öğretmen, 10 ve 16 yaşlarında 2 çocukları var. Başından beri söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Tüm arkadaşlarımız göreve dönecek. KHK’ler gidecek, biz kazanacağız” dedi.

Eğitim Sen'in Twitter hesabından yapılan açıklamada ise,"Geç gelen adalet, adalet değildir! OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, iki ay önce hayatını kaybeden Mehmet Nasır Sönmez arkadaşımızın göreve iade kararını açıkladı. Üzgünüz, kızgınız keşke iade kararını kendisi duyurabilseydi! Mücadele devam ediyor. KHK’ler gidecek biz kalacağız!" denildi.



