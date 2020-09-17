2020-YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) giriş belgelerini eşirime açtı
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 27 Eylül'de yapılacak 2020-YDS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Açıklamada, "Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden 17 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, ayrıca 2020-YDS için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.
Video Haberler
- Darp edilen Hüseyin Meriç’in oğlundan yeni açıklama
- Darp etme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon!
- Perinçek, “Pişman mısınız?” sorusuna böyle yanıt verdi
- 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' açıklaması
- TIR şoförü Malik Yılmaz belediyede işe başlayamadı
- Trafikte utandıran görüntü!
- Gelinin en mutlu günü kabusa döndü!
- Erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü
- 20 yaşındaki engelli kadına tecavüz ettiler!