2020’de ekranda olan hangi diziler yeni sezon onayı aldı, hangileri iptal edildi?

02 Ocak 2021 Cumartesi, 10:00

2020, pandemiye rağmen dizi izleyicileri için seçeneklerin hiç olmadığı kadar geniş olduğu bir içerik yelpazesi sundu.

"Better Call Saul", "Ramy", "The Mandalorian", "The Boys, Better Things" gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekrana dönerken, "I May Destroy You", "We Are Who We Are", "Normal People" gibi kurmaca diziler ve "How To with John Wilson", "City So Real" gibi belgesel serileri de izleyici ile buluştu.

2020 yılında ekrana gelen pek çok dizinin akıbeti de netlik kazandı. Filmloverss, hangi dizilerin geri dönüp, hangilerinin dönmeyeceğinin yer aldığı bir liste derledi.

Listeye, mini diziler ve henüz akıbeti belli olmayan yapımlar dâhil edilmedi.

İşte 2020’de yeni sezon onayı alan ve iptal edilen diziler

12 Dates of Christmas (HBO Max) – Yeni sezon onayı aldı

60 Minutes (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

68 Whiskey (Paramount Network) – İptal edildi

9-1-1 (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

9-1-1: Lone Star (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

The $100,000 Pyramid (ABC) – eni sezon onayı aldı

A Discovery of Witches (Sky) – 2. ve 3. sezon için onay aldı

Absentia (Amazon) – Yeni sezon onayı aldı

After Life (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Alex Rider (IMDb TV) – Yeni sezon onayı aldı

The Alienist (TNT) – Yeni sezon onayı aldı

All American (The CW) – Yeni sezon onayı aldı

All Rise (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

Altered Carbon (Netflix) – İptal edildi

The Amazing Race (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

America’s Got Talent (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

America’s Got Talent: The Champions (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

American Crime Story (FX) – Yeni sezon onayı aldı

American Gods (Starz) – Yeni sezon onayı aldı

American Horror Story (FX) – 10, 11, 12 ve 13. sezonlar için onay aldı

American Housewife (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

American Idol (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

American Ninja Warrior (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

American Soul (BET) – Yeni sezon onayı aldı

Amphibia (Disney Channel) – Yeni sezon onayı aldı

Amy Schumer Learns To Cook (Food Network) – Yeni sezon onayı aldı

Animal Kingdom (TNT) – Yeni sezon onayı aldı

Another Life (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

A.P. Bio (Peacock) – Yeni sezon onayı aldı

Archer (FX) – Yeni sezon onayı aldı

At Home With Amy Sedaris (truTV) – Yeni sezon onayı aldı

Atlanta (FX) – 3. ve 4. için onay aldı

Atypical (Netflix) – 4. sezonuyla ekrana veda edecek

Avenue 5 (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Away (Netflix) – İptal edildi

Awkwafina is Nora from Queens (Comedy Central) – Yeni sezon onayı aldı

The Bachelor (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

The Bachelorette (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

Bachelor in Paradise (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

Back to Life (Showtime) – Yeni sezon onayı aldı

Bargain Mansions (HGTV) – Yeni sezon onayı aldı

Bar Rescue (Paramount Network) – Yeni sezon onayı aldı

Baroness Von Sketch Show (IFC) – Yeni sezon onayı aldı

Barry (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Beat Shazam (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

Better Things (FX) – Yeni sezon onayı aldı

Better Call Saul (AMC) – 6. sezonuyla ekrana veda edecek

Betty (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Big Brother (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

Big Mouth (Netflix) – 6. sezona kadar onay aldı

Billions (Showtime) – Yeni sezon onayı aldı

#blackAF (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Black-ish (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

A Black Lady Sketch Show (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Black Lightning (The CW) – 4. sezonunun ardından ekrana veda edecek

Black Monday (Showtime) – Yeni sezon onayı aldı

The Blacklist (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

Black Mirror (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Bless the Harts (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

Blood & Treasure (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

Blue Bloods (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

Bob (Hearts) Abishola (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

Bob’s Burgers (Fox) – 12. ve 13. sezon için onay aldı

The Bold and the Beautiful (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

The Bold Type (Freeform) – Yeni sezon onayı aldı

Boomerang (BET) – Yeni sezon onayı aldı

Botched (E!)- Yeni sezon onayı aldı

The Boys (Amazon) – Yeni sezon onayı aldı

The Bradshaw Bunch (E!)- Yeni sezon onayı aldı

Brave New World (Peacock) – İptal edildi

Breeders (FX) – Yeni sezon onayı aldı

Britannia (Epix) – Amazon tarafından iptal edildikten sonra Epix’ten 3. sezon onayı aldı

Brockmire (IFC) – Yeni sezon onayı aldı

Brooklyn Nine-Nine (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

Buddy vs. Duff (Food Network) – Yeni sezon onayı aldı

Bull (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

Bunk’d (Disney Channel) – Yeni sezon onayı aldı

Burden of Truth (The CW) – Yeni sezon onayı aldı

Cake (FXX) – Yeni sezon onayı aldı

Card Sharks (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

Carmen Sandiego (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Carnival Row (Amazon) – Yeni sezon onayı aldı

Carter (WGN) – Yeni sezon onayı aldı

Castle Rock (Hulu) – İptal edildi

Castlevania (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Celebrity Family Feud (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

Charmed (The CW) – Yeni sezon onayı aldı

Chef’s Table (Netflix) – 7. ve 8. sezon için onay aldı

The Chi (Showtime) – Yeni sezon onayı aldı

Chicago Fire (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

Chicago Med (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

Chicago P.D. (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

Chilling Adventures of Sabrina (Netflix) – 4. sezonuyla ekrana veda edecek

Christina on the Coast (HGTV) – Yeni sezon onayı aldı

The Circle (Netflix) – 2. ve 3. sezon için onay aldı

City on a Hill (Showtime) – Yeni sezon onayı aldı

Claws (TNT) – 4. sezonuyla ekrana veda edecek

Cobra Kai (Netflix) – 3. sezonunda geçeceği Netflix’ten 4. sezon onayı da aldı

Conan (TBS)- İptal edildi (Conan O’Brien HBO Max’te yeni bir dizi hazırlayacak)

Condor (Audience) – Yeni sezon onayı aldı

The Conners (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

Cops (Paramount Network) – İptal edildi

Craftopia (HBO Max) – Yeni sezon onayı aldı

Craig of the Creek (Cartoon Network) – Yeni sezon onayı aldı

Crank Yankers (Comedy Central) – Yeni sezon onayı aldı

Creepshow (Shudder) – Yeni sezon onayı aldı

Crossing Swords (Hulu) – Yeni sezon onayı aldı

The Crown (Netflix) – 6. sezonun ardından ekranlara veda edecek

Curb Your Enthusiasm (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Dancing With the Stars (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

Dark (Netflix) – 3. sezonuyla ekrana veda etti

The Dark Crystal: Age of Resistance (Netflix) – İptal edildi

Dave (FXX) – Yeni sezon onayı aldı

DC’s Legends of Tomorrow (The CW) – Yeni sezon onayı aldı

Dead to Me (Netflix) – 3. sezonuyla ekrana veda edecek

Dear White People (Netflix) – İptal edildi

Desus & Mero (Showtime) – Yeni sezon onayı aldı

Diary of a Future President (Disney+) – Yeni sezon onayı aldı

Dickinson (Apple TV+) – Yeni sezon onayı aldı

Disenchantment (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Doctor Who (BBC America) – Yeni sezon onayı aldı

Documentary Now (IFC) – Yeni sezon onayı aldı

Dogs (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Doom Patrol (DC Universe) – Yeni sezon onayı aldı

Drunk History (Comedy Central) – İptal edildi

Duncanville (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

Dynasty (The CW) – Yeni sezon onayı aldı

E! True Hollywood Story (E!)- Yeni sezon onayı aldı

Eli Roth’s History of Horror (AMC) – Yeni sezon onayı aldı

Elite (Netflix) – 5. sezona kadar onay aldı

Ellen’s Game of Games (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

Emily In Paris (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

The End of The F***ing World (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Euphoria (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Evil (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

Everything’s Gonna Be Okay (Freeform) – Yeni sezon onayı aldı

The Expanse (Amazon Prime Video) – 6. sezonuyla ekrana veda edecek

F is for Family (Netflix) – 5. sezonunun ardından ekrana veda edecek

Family Guy (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

Family Reunion (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Fargo (FX) – Yeni sezon onayı aldı

FBI (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

FBI: Most Wanted (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

Fear the Walking Dead (AMC) – Yeni sezon onayı aldı

Feel Good (Netflix) – 2. sezonunun ardından ekrana veda edecek

Filthy Rich (Fox) – İptal edildi

Five Points (Facebook) – Yeni sezon onayı aldı



Flack (Amazon) – Yeni sezonunda Amazon’a geçecek

The Flash (The CW) – Yeni sezon onayı aldı

The Flight Attendant (HBO Max) – Yeni sezon onayı aldı

For All Mankind (Apple TV+) – Yeni sezon onayı aldı

For Life (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

F*ck That’s Delicious (Viceland) – Yeni sezon onayı aldı

Full Frontal with Samantha Bee (TBS) – Yeni sezon onayı aldı

Gangs of London (AMC) – Yeni sezon onayı aldı

Genius (Disney+) – 4. sezonda Nat Geo’dan Disney+’a geçecek

Gentleman Jack (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Gentefied (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Get Shorty (Epix) – Yeni sezon onayı aldı

Ghost Nation (Travel Channel) – Yeni sezon onayı aldı

GLOW (Netflix) – İptal edildi

Godfather of Harlem (Epix) – Yeni sezon onayı aldı

The Goldbergs (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

The Good Doctor (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

The Good Fight (CBS All Access) – Yeni sezon onayı aldı

Good Girls (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

Good Talk with Anthony Jeselnik (Amazon Prime Video) – Yeni sezon onayı aldı

Good Trouble (Freefrom) – Yeni sezon onayı aldı

Good Witch (Hallmark) – Yeni sezon onayı aldı

The Goop Lab with Gwyneth Paltrow (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Grace and Frankie (Netflix) – 7. sezonunun ardından ekrana veda edecek

Grantchester (PBS) – Yeni sezon onayı aldı

The Great (Hulu) – Yeni sezon onayı aldı

The Great North (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

Greenleaf (OWN) – Yeni sezon onayı aldı

Grey’s Anatomy (ABC) – 16. ve 17. sezon için onay aldı

Grown-ish (Freeform) – Yeni sezon onayı aldı

The Handmaid’s Tale (Hulu) – Yeni sezon onayı aldı

Hanna (Amazon Prime Video) – Yeni sezon onayı aldı

Harley Quinn (HBO Max) – Yeni sezonunda DC Universe’ten HBO Max’e geçecek

The Haunting of Hill House (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Hell’s Kitchen (FOX) – Yeni sezon onayı aldı

High Fidelity (Hulu) – İptal edildi

High Maintenance (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Hightown (Starz) – Yeni sezon onayı aldı

The Hills: New Beginnings (MTV) – Yeni sezon onayı aldı

His Dark Materials (HBO) – 3. sezonunun ardından ekrana veda edecek

Hitmen (Peacock) – Yeni sezon onayı aldı

Home Before Dark (Apple TV+) – Yeni sezon onayı aldı

Hoops (Netflix) – İptal edildi

The Hot Zone (Nat Geo) – Yeni sezon onayı aldı

How To with John Wilson (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Hunters (Amazon) – Yeni sezon onayı aldı

I Think You Should Leave With Tim Robinson (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

If Loving You Is Wrong (OWN) – 5. sezonunun ardından ekrana veda edecek

I’m Sorry (truTV) – İptal edildi

Impractical Jokers (truTV) – Yeni sezon onayı aldı

Impulse (YouTube Premium) – Yeni sezon onayı aldı

In the Dark (The CW) – Yeni sezon onayı aldı

Industry (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Insecure (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Into the Dark (Hulu) – Yeni sezon onayı aldı

It’s Always Sunny in Philadelphia (FXX) – 18. sezona kadar onay aldı

Jimmy Kimmel Live (ABC) – Üç sezonluk daha onay aldı

Judge Judy – Sona erdi

Jurassic World Camp Cretaceous (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Keeping Up With the Kardashians0 (E!) – 20. sezonuyla ekrana veda etti

Kids Behind Bars: Life or Parole (A&E) – Yeni sezon onayı aldı

Killing Eve (AMC – BBC America) – Yeni sezon onayı aldı

The Kominsky Method (Netflix) – 3. sezonuyla ekrana veda edecek

L.A.’s Finest (Spectrum Originals) – İptal edildi

Last Chance U (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

The Last Drive-In With Joe Bob Briggs (Shudder) – Yeni sezon onayı aldı

Last Man Standing (Fox) – İptal edildi

The Last O.G. (TBS) – Yeni sezon onayı aldı

Last Week Tonight with John Oliver (HBO) – Üç sezonluk daha onay aldı

Law & Order: Special Victims Unit (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

Legacies (The CW) – Yeni sezon onayı aldı

Legendary (HBO Max) – Yeni sezon onayı aldı

Lego Masters (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

Letterkenny (Hulu) – Yeni sezon onayı aldı

Liar (Sundance) – Yeni sezon onayı aldı

Little America (Apple TV+) – Yeni sezon onayı aldı

Little Big Shots (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

A Little Late with Lilly Singh (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

Live PD (A&E) – İptal edildi

Liza On Demand (YouTube Premium) – Yeni sezon onayı aldı

Locke & Key (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Los Espookys (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Lost in Space (Netflix) – 3. sezonunun ardından ekrana veda edecek

Loudermilk (Audience) Yeni sezon onayı aldı

Love, Death & Robots (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Love is Blind (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Love Island (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Love Life (HBO Max) – Yeni sezon onayı aldı

Love, Victor (Hulu) – Yeni sezon onayı aldı

MacGyver (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

Magic for Humans (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Magnum P.I. (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

Making It (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

The Mandalorian (Disney+) – Yeni sezon onayı aldı

Manifest (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

Marcella (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Marvel’s Spider-Man (Disney XD) – Spider-Man: Maximum Venom adıyla yeni sezon onayı aldı

Marvel’s Helstrom (Netflix) – İptal edildi

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) – Yeni sezon onayı aldı

The Masked Singer (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

MasterChef (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

MasterChef Junior (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

Masters of Illusion (The CW) – Yeni sezon onayı aldı

Match Game (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

Mayans M.C. (FX) – Yeni sezon onayı aldı

Mental Samurai (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

A Million Little Things (ABC) – Yeni sezon onayı aldı



Mindhunter (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Miracle Workers (TNT) – Yeni sezon onayı aldı

The Misery Index (TBS) – Yeni sezon onayı aldı

Mixed-ish (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

Modern Love (Amazon Prime Video) – Yeni sezon onayı aldı

The Moodys (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

Motherland: Fort Salem (Freeform) – Yeni sezon onayı aldı

Mom (CBS) – 7. ve 8. için onay aldı

The Morning Show (Apple TV+) – Yeni sezon onayı aldı

Mr. Iglesias (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Mr. Inbetween (FX) – Yeni sezon onayı aldı

Mr. Mercedes (Audience) – Yeni sezon onayı aldı

Murder House Flip (Quibi) – İptal edildi

My Brilliant Friend (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Narcos: Mexico (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

NCIS (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

NCIS: Los Angeles (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

NCIS: New Orleans (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

The Neighborhood (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

Never Have I Ever (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

New Amsterdam (NBC) – 5. sezona kadar onay aldı

Next (Fox) – İptal edildi

No Activity (CBS All Access) – Yeni sezon onayı aldı

NOS4A2 (AMC) – İptal edildi

October Faction (Netflix) – İptal edildi

On Becoming a God in Central Florida (Showtime) – İptal edildi

On My Block (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

One Day at a Time (Pop) – İptal edildi

The Order (Netflix) – İptal edildi

The Orville (Fox/Hulu) – Yeni sezon onayı aldı

The Other Two (Comedy Central) – Yeni sezon onayı aldı

Outer Banks (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Outlander (Starz) – Yeni sezon onayı aldı

The Outpost (The CW) – Yeni sezon onayı aldı

The Outsider (HBO) – İptal edildi

The Owl House (Disney Channel) – Yeni sezon onayı aldı

Ozark (Netflix) – 4. sezonuyla ekrana veda edecek

P-Valley (Starz) – Yeni sezon onayı aldı

Paradise PD (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Patriot Act with Hasan Minhaj (Netflix) – İptal edildi

PEN15 (Hulu) – Yeni sezon onayı aldı

Penny Dreadful: City of Angels (Showtime) – İptal edildi

Pennyworth (Epix) – Yeni sezon onayı aldı

Perry Mason (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Peyton’s Places (ESPN+) – Yeni sezon onayı aldı

Pose (FX) – Yeni sezon onayı aldı

Power Book II: Ghost (Starz) – Yeni sezon onayı aldı

Press Your Luck (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

Prodigal Son (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

Project Blue Book (History) – Yeni sezon onayı aldı

Project Runway (Bravo) – Yeni sezon onayı aldı

Punk’d (Quibi) – İptal edildi

The Purge (USA) – Yeni sezon onayı aldı

Queer Eye (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Queen of the South (USA) – Yeni sezon onayı aldı

Queen Sugar (OWN) – YYeni sezon onayı aldı

Raised by Wolves (HBO Max) – Yeni sezon onayı aldı

Ramy (Hulu) – Yeni sezon onayı aldı

Random Acts of Flyness (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Rapunzel’s Tangled Adventure (Disney Channel) – Yeni sezon onayı aldı

Raven’s Home (Disney Channel) – Yeni sezon onayı aldı

Real Time with Bill Maher (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

The Resident (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

Rhythm+ Flow (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Rick and Morty (Adult Swim) – Yeni sezon onayı aldı

Ride With Norman Reedus (AMC) – Yeni sezon onayı aldı

The Righteous Gemstones (HBO) – Yeni sezon onayı aldı

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (Nickelodeon) – Yeni sezon onayı aldı

Riverdale (The CW) – Yeni sezon onayı aldı

Riviera (Sky) – Yeni sezon onayı aldı

The Rookie (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

Room 104 (HBO) – 4. sezonuyla ekrana veda etti

Roswell, New Mexico (The CW) – Yeni sezon onayı aldı

RuPaul’s Drag Race (VH1) – Yeni sezon onayı aldı

RuPaul’s Drag Race All Stars (VH1) – Yeni sezon onayı aldı

Russian Doll (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Sacred Lies (Facebook) – Yeni sezon onayı aldı

Scream (MTV) – Yeni sezon onayı aldı

SEAL Team (CBS) – Yeni sezon onayı aldı

Search Party (TBS) – Yeni sezon onayı aldı

See (Apple TV+) – Yeni sezon onayı aldı

Selena + Chef (HBO Max) – Yeni sezon onayı aldı

Servant (Apple TV+) – Yeni sezon onayı aldı

Sex Education (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Shameless (Showtime) – 11. sezonunun ardından ekrana veda edecek

Shark Tank (ABC) – Yeni sezon onayı aldı

She-Ra and the Princesses of Power (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Sherman’s Showcase (AMC and IFC) – Yeni sezon onayı aldı

Shrill (Hulu) – Yeni sezon onayı aldı

The Simpsons (Fox) – 31. ve 32. sezon için onay aldı

Singled Out (Quibi) – İptal edildi

The Sinner (USA) – Yeni sezon onayı aldı

Siren (Freeform) – İptal edildi

Snowfall (FX) – Yeni sezon onayı aldı

Snowpiercer (TNT) – Yeni sezon onayı aldı

So You Think You Can Dance (Fox) – Yeni sezon onayı aldı

The Society (Netflix) – İptal edildi

Solar Opposites (Hulu) – Yeni sezon onayı aldı

Somebody Feed Phil (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Songland (NBC) – Yeni sezon onayı aldı

Soulmates (AMC) – Yeni sezon onayı aldı

South Park (Comedy Central) – Yeni sezon onayı aldı

South Side (Comedy Central) – Yeni sezon onayı aldı

Space Force (Netflix) – Yeni sezon onayı aldı

Star Trek: Discovery (CBS All Access) – Yeni sezon onayı aldı

Star Trek: Picard (CBS All Access) – Yeni sezon onayı aldı

Star Wars: The Clone Wars (Disney+) – 7. sezonunun ardından ekrana vedaeEtti

Stargirl (The CW) – Yeni sezonda DC Universe’ten The CW’ye geçecek

Station 19 (ABC) – Yeni sezon onayı aldı