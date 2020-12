2020'de hangi diziler Netflix'e damga vurdu?

31 Aralık 2020 Perşembe, 10:18

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan karantinalar seyircilerin büyük oranda dijital platformlara yönelmesine neden oldu

Bu yıl dünyanın dört bir yanından pek çok kişi dijital yayın platformu Netflix'in çıkardığı yeni işleri çok hızlı tüketti. Orijinal filmlerin yanı sıra dizilerin pek çoğu da viral düzeyde izlendi.

We Got This Covered'ın haberine göre 2020'nin en çok sevilenlerinin sıralaması şu şekilde:

1. The Queen's Gambit

2. Emily in Paris

3. Lucifer

4. The Umbrella Academy

5. La casa de papel

6. Dark Desire

7. The Crown

8. Friends

9. Yo soy Betty, la fea

10. Ratched

Independent Türkçe'nin aktardığına göre bu 5'li 2020'de Netflix'in orijinal dizileri arasında en çok konuşulanlardı.

İspanyol yapımı dram "La casa de papel"in 4. sezonu, tam da pandeminin etkilerinin görülmeye başladığı sırada çıktı.

"The Umbrella Academy"nin ikinci sezonuysa epey başarılı bir ilk sezonun ardından geliyordu. Dolayısıyla 4. sıraya yerleşebilmiş olması normal.

"Emily in Paris"



"Lucifer" ise Netflix'te ikinci, genel olarak 5. sezonunu sonbaharda yayına soktu ve yayın platformu bundan da fayda sağladı, zira FOX çıkışlı çizgi roman uyarlaması senenin en sevilen üçüncü dizisi sırasında yer buldu. İkinci sıradaysa bu yaz çokça aranan romantik kaçışçılığı sunan, başrolde Lily Collins'in oynadığı "Emily in Paris" yer aldı.

Son olarak "The Queen's Gambit" ilk sırayı elde etti. Anya Taylor-Joy'un bir yandan kişisel çatışmalarıyla uğraşırken diğer taraftan alanında zirveye tırmanmayı hedefleyen bir satranç dahisini canlandırdığı dram, birkaç ay önce internette tartışmaların fitilini ateşledi. Netflix'in ilk 10'unun geri kalanına gelince sıranın 6.'sı İspanyol yapımı dram Dark Desire, 7.'si The Crown, 8.'si Friends, 9.'su Kolombiya yapımı dizi Yo soy Betty, la fea ve 10.'su Ratched.