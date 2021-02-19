2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maç ertelendi
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mart ayında oynanması gereken birçok karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle ertelendi.
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mart ayında oynanması gereken birçok karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle ertelendi.
Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle kıta genelinde uygulanan seyahat kısıtlamaları göz önüne alınarak 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maçın ertelenmesi yönünde FIFA ile ortaklaşa karar alındığı belirtildi.
Buna göre, sadece Nepal-Avustralya, Suudi Arabistan-Yemen, Tacikistan-Moğolistan ve Moğolistan-Japonya arasındaki eleme maçları mart ayında oynanabilecek. Kalan tüm maçlar ertelendi. Ertelenen maçlar, 31 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri'nde ikinci tur maçlarına, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2019 yılının kasım ayından bu yana devam edilemiyor.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
Video Haberler
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'